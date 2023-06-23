Брэд Стивенс: нам пришлось обменять Маркуса Смарта, чтобы сбалансировать состав

Президент по баскетбольным операциям «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс рассказал о причинах обмена защитника Маркуса Смарта в «Мемфис Гриззлиз». Переход игрока состоялся в рамках обмена между тремя командами, в результате которого латвийский центровой Кристапс Порзингис перешёл в «Бостон».

«После конца минувшего сезона мы задали сами себе вопрос: как мы можем улучшить команду? И мы всегда знали, что, чтобы обеспечить процесс постоянного развития, нужно принимать тяжёлые решения.

Именно эта сделка позволила нам сбалансировать состав, как бы нам ни было неприятно в итоге прощаться с Маркусом. Но, думаю, нам нужно было это сделать.

Взаимоотношения с подобными игроками остаются навсегда, вне зависимости от того, разошлись ли в итоге ваши пути», — приводит слова Стивенса Celtics Blog.