В НБА отреагировали на обвинение в попытке замолчать возможное преступление Макгрегора

Директор по коммуникациям НБА Майк Басс прокомментировал слова адвоката Ариэль Митчелл, заявившей о попытке лиги замолчать инцидент с её клиенткой и ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором. Напомним, клиентка Митчелл рассказала, что Макгрегор предпринял попытку её изнасилования. Ранее Ариэль сообщила, что НБА предложила предполагаемой жертве Макгрегора $ 100 тыс., чтобы та не предавала случившееся гласности.
«Это утверждение категорически ложно», — приводит слова Басса Daily Mail.
Инцидент с предполагаемой попыткой изнасилования случился во время четвёртого матча финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». По словам Митчелл, Макгрегор заперся с её клиенткой в туалете, где требовал вступить с ним в интимную связь.
Макгрегор уводит девушку, чтобы якобы изнасиловать:
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