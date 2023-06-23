В НБА отреагировали на обвинение в попытке замолчать возможное преступление Макгрегора

Директор по коммуникациям НБА Майк Басс прокомментировал слова адвоката Ариэль Митчелл, заявившей о попытке лиги замолчать инцидент с её клиенткой и ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором. Напомним, клиентка Митчелл рассказала, что Макгрегор предпринял попытку её изнасилования. Ранее Ариэль сообщила, что НБА предложила предполагаемой жертве Макгрегора $ 100 тыс., чтобы та не предавала случившееся гласности.

«Это утверждение категорически ложно», — приводит слова Басса Daily Mail.

Инцидент с предполагаемой попыткой изнасилования случился во время четвёртого матча финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». По словам Митчелл, Макгрегор заперся с её клиенткой в туалете, где требовал вступить с ним в интимную связь.

Макгрегор уводит девушку, чтобы якобы изнасиловать: