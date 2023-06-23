Фанаты «Шарлотт» выразили сильное недовольство выбором Брэндона Миллера на драфте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Целая толпа болельщиков «Шарлотт Хорнетс», наблюдавшая драфт в баре, негативно отреагировала на выбор форварда Брэндона Миллера под вторым номером.

Болельщики «Шарлотт» недовольны выбором Миллера на драфте НБА

Многие фанаты призывали организацию выбрать защитника Скута Хендерсона под вторым номером. В итоге «Портленд Трэйл Блэйзерс» следом тут же задрафтовал Скута.

К выбору в сторону Миллера склонялся ещё экс-владелец команды Майкл Джордан, который в этом месяце продал организацию. Брэндон неоднократно посещал «Шарлотт», где общался с представителями команды и демонстрировал свои навыки на тренировках.

Ещё одним фактором, повлиявшим на решение, стала позиция Брэндона — форвард, в то время как Хендерсон является разыгрывающим. «Хорнетс» хотят строить команду вокруг своей звезды — Ламело Болла.