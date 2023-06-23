Фанаты «Шарлотт» выразили сильное недовольство выбором Брэндона Миллера на драфте

Целая толпа болельщиков «Шарлотт Хорнетс», наблюдавшая драфт в баре, негативно отреагировала на выбор форварда Брэндона Миллера под вторым номером.
Болельщики «Шарлотт» недовольны выбором Миллера на драфте НБА
Многие фанаты призывали организацию выбрать защитника Скута Хендерсона под вторым номером. В итоге «Портленд Трэйл Блэйзерс» следом тут же задрафтовал Скута.
К выбору в сторону Миллера склонялся ещё экс-владелец команды Майкл Джордан, который в этом месяце продал организацию. Брэндон неоднократно посещал «Шарлотт», где общался с представителями команды и демонстрировал свои навыки на тренировках.
Ещё одним фактором, повлиявшим на решение, стала позиция Брэндона — форвард, в то время как Хендерсон является разыгрывающим. «Хорнетс» хотят строить команду вокруг своей звезды — Ламело Болла.
- 23 июня 2023
-
14:26
-
14:05
-
13:50
-
13:12
-
12:46
-
12:33
-
12:23
-
12:02
-
11:35
-
11:04
-
10:31
-
10:04
-
09:33
-
09:15
-
09:00
-
08:49
-
08:42
-
08:03
-
07:38
-
07:32
-
06:59
-
06:22
-
06:12
-
06:07
-
05:44
-
04:44
-
03:38
-
03:28
-
03:21
-
00:53
-
00:08
-
00:02
- 22 июня 2023
-
23:55
-
23:41
-
23:40