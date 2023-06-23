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Кейонте Джордж: это будет очень весело — учиться у Дуэйна Уэйда

Кейонте Джордж: это будет очень весело — учиться у Дуэйна Уэйда
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Новоиспечённый защитник «Юты Джаз» Кейонте Джордж рассказал о том, что с нетерпением ждёт возможности поучиться у легендарного баскетболиста Дуэйна Уэйда. Уэйд является обладателем доли собственности в «Юте».

«Уэйд — легенда баскетбола, он знает, о чём говорит. Это будет очень весело — учиться у Дуэйна Уэйда, надеюсь, у меня будет возможность делать это день за днём. Он будет настоящим ментором для меня, источником знаний, тем, кому я могу задавать вопросы.

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Всё, что тренер скажет мне сделать, вне зависимости от моей роли, — я буду делать. Жду возможности сесть с ним и поговорить о том, что он ожидает от меня. Я буду продолжать учиться и, надеюсь, смогу сделать большой шаг вперёд уже в первом сезоне», — рассказал Джордж на пресс-конференции после драфта.

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