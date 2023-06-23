Зак Лоу: я сомневаюсь, что Порзингис хорошо подходит для оборонительной системы «Бостона»

Журналист Зак Лоу высказал своё мнение насчёт вчерашнего обмена между тремя командами, в результате которого латвийский центровой Кристапс Порзингис оказался в «Бостон Селтикс», а защитник Маркус Смарт — в «Мемфис Гриззлиз».

«Во-первых, Маркус Смарт являлся лучшим распасовщиком «Селтикс», это учитывая, что у них не самая лучшая команда по этому компоненту. Это одна из причин, почему они так неэффективны в концовках.

Во-вторых, мне нравится то, что Порзингис — это бросающий центровой. Он может немного играть и в посте, особенно когда Браун или Тейтум будут на скамейке. Но сочетается ли он в стартовом составе с Робертом Уильямсом? С Хорфордом сочетается, но тогда возникает вопрос — какая у вас будет пятёрка, которая заканчивает матчи? Как Порзингис впишется в оборонительную систему, которая опирается на возможность игроков размениваться?

Состав «Бостона» стал выше и крупнее, но как вы будете делить время и сочетать Уильямса, Хорфорда и Порзингиса, которые, по сути, все являются центровыми. Я понимаю, что Хорфорду 37, а Уильямса преследуют травмы. Но всё равно совместимость является большим вопросом, также как и то, кто будет теперь исполнять в команде плеймейкера», — заявил Лоу в эфире шоу Get UP на телеканале ESPN.