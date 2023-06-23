ЦСКА поздравил Вембаньяму с тем, что он оказался задрафтован под первым номером

ЦСКА выложил в своём официальном телеграм-канале поздравление, адресованное французскому центровому Виктору Вембаньяме, которого в ночь на 23 июня выбрал «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на драфте НБА.
«Виктор Вембаньяма был выбран под первым номером на драфте НБА 2023 года! Мы поздравляем французского центрового и желаем ему больших успехов!
27 октября 2021 года Виктор принял участие в матче регулярки Евролиги против нашей команды в составе АСВЕЛа», — сообщает официальный телеграм-канал ПБК ЦСКА.
Вембаньяма в составе «Асвела» играет против ЦСКА в 2021 году
Фото: Официальный телеграм-канал ЦСКА
Вембаньяма — один из самых обсуждаемых проспектов за последние годы в НБА. Француз, несмотря на рост, составляющий примерно 220 см, отлично контролирует мяч и обладает хорошим броском с дальней дистанции.
- 23 июня 2023
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