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Майк Данливи объяснил, почему «Голден Стэйт» выбрал на драфте Брэндина Подземски

Майк Данливи объяснил, почему «Голден Стэйт» выбрал на драфте Брэндина Подземски
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Новоиспечённый генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Данливи рассказал о причинах, почему команда задрафтовала защитника Брэндина Подземски под 19-м номером.

«Мы за ним пристально следим уже немалое количество времени. В наших списках он значился на восемь-девять мест выше. В итоге, получается, нам повезло, что он достался нам, мы отлично чувствуем себя.

Он подходит нашему стилю игры. Он отличный шутер, он хорошо пасует, хорош на подборах, но что, возможно, важнее всего — он любит бороться и работать.

Что касается Кэма Уитмора, то мы делали выбор на основании нашего списка. Мы просто взяли парня, который стоял наиболее высоко из тех, кто был свободен к моменту нашего выбора», — рассказал Данливи на пресс-конференции после драфта.

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