Кэм Уитмор — о том, что был выбран под 20-м номером: это меня мотивирует на 150 процентов

Новоиспечённый форвард «Хьюстон Рокетс» Кэм Уитмор отреагировал на то, что был выбран под 20-м номером на драфте, несмотря на то что он считался игроком из первой десятки.

«Это меня мотивирует на 150 процентов. Я должен всё обдумать, оправиться от произошедшего и завтра утром проснуться с новым настроем. Теперь у меня есть ещё один дополнительный повод, чтобы работать и развиваться.

Я не знал, кто меня выберет. С каждым номером просто молился внутри себя. Вышло как вышло. Я вот только тренировался в Хьюстоне, значит, теперь я туда возвращаюсь.

Я просто счастлив оказаться в НБА, это было моей мечтой. Я благодарен тому, что со мной сегодня были рядом родители и друзья. Лучший день в моей жизни», — рассказал Уитмор на пресс-конференции после драфта.