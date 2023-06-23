Кэм Уитмор — о том, что был выбран под 20-м номером: это меня мотивирует на 150 процентов

Новоиспечённый форвард «Хьюстон Рокетс» Кэм Уитмор отреагировал на то, что был выбран под 20-м номером на драфте, несмотря на то что он считался игроком из первой десятки.
«Это меня мотивирует на 150 процентов. Я должен всё обдумать, оправиться от произошедшего и завтра утром проснуться с новым настроем. Теперь у меня есть ещё один дополнительный повод, чтобы работать и развиваться.
Я не знал, кто меня выберет. С каждым номером просто молился внутри себя. Вышло как вышло. Я вот только тренировался в Хьюстоне, значит, теперь я туда возвращаюсь.
Я просто счастлив оказаться в НБА, это было моей мечтой. Я благодарен тому, что со мной сегодня были рядом родители и друзья. Лучший день в моей жизни», — рассказал Уитмор на пресс-конференции после драфта.
- 23 июня 2023
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