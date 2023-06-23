Брэндин Подземски: я смогу набирать много трипл-даблов в НБА

Новоиспечённый защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Брэндин Подземски рассказал о том, как он сможет помочь команде.
«Думаю, что смогу многим помочь «Уорриорз». В будущем я смогу набирать много трипл-даблов в НБА. Я хорош в дриблинге, я хорошо пасую, а также отлично бросаю. Мне нравится соревноваться, бороться.
Люди сомневаются в моей защите. В итоге я буду играть с Дрэймондом Грином и Гэри Пэйтоном, думаю, я смогу очень много прибавить в этом аспекте.
Думаю, я отлично подхожу команде, а команда отлично подходит мне. Я хочу выиграть чемпионство в грядущем сезоне.
Стеф Карри создаёт столько пространства всем игрокам. Мне, как отличному распасовщику уже не терпится поиграть в этой системе, с этими игроками», — заявил Подземски на пресс-конференции после драфта.
- 23 июня 2023
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