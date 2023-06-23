Кавай Леонард перенёс очередную процедуру на колене

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард перенёс процедуру на колене после очередной травмы, полученной в серии первого раунда нынешнего плей-офф с «Финикс Санз», сообщает портал Sportsnaut.
Леонард неоднократно подвергался серьёзным травмам. После того как грузинский центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия наступил на ногу игрока во время плей-офф 2017 года, Леонард так и не смог вернуться полноценно в игру в следующем сезоне. На фоне тяжёлого восстановления и нарастающего недоверия между баскетболистом и организацией Кавай поссорился с медицинским штабом «Сан-Антонио Спёрс» и в итоге был обменян в «Торонто Рэпторс», где в 2019 году выиграл чемпионство.
Летом 2019 года форвард перешёл в «Клипперс». После пары сезонов в Лос-Анджелесе Леонард получил разрыв крестообразных связок, из-за чего пропустил целый сезон-2021/2022. В минувшем же розыгрыше Леонард постепенно возвращался в команду и набрал отличную форму перед плей-офф, но получил травму, из-за которой он выбыл до конца серии.
По словам президента по баскетбольным операциям «Клипперс» Лоуренса Франка, Кавай после процедуры пропустит два месяца, но будет готов к началу предсезонного сбора.
- 23 июня 2023
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