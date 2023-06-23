Стала известна зарплата бывшего центрового ЦСКА Николы Милутинова в «Олимпиакосе»

Сербский центровой Никола Милутинов и греческий «Олимпиакос» договорились о размере зарплаты игрока, сообщает Eurohoops.

По информации источника, клуб увеличил своё первоначальное предложение, а представители баскетболиста согласились снизить требования по зарплате. Таким образом, стороны пришли к решению, что заработная плата центрового составит € 1,4 млн за сезон. После согласования ещё нескольких деталей контракта о сделке объявят официально.

Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» предложил игроку двухлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон.

Никола Милутинов уже выступал в составе «Олимпиакоса» в период с 2015 по 2020 год до перехода в ЦСКА. 28-летний сербский центровой покинул ЦСКА в мае этого года, когда истёк его контракт.