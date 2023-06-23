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Эдриан Войнаровски прокомментировал выбор Скута Хендерсона под третьим номером на драфте

Эдриан Войнаровски прокомментировал выбор Скута Хендерсона под третьим номером на драфте
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Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски высказался о решении «Портленд Трэйл Блэйзерс» выбрать на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 19-летнего американского защитника Скута Хендерсона под общим третьим номером.

«Я думаю, что «Портленд» сделал то, что было правильно для их организации. Если бы их фронт-офис променял №3 на лучшего из доступных ветеранов, это было бы злоупотреблением служебным положением», — сказал Войнаровски в эфире программы Get Up.

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Ранее Скут Хендерсон выступал за «Игнайт» в Лиге развития НБА. Он дебютировал в Лиге развития в возрасте 17 лет в ноябре 2021 года, став самым молодым игроком в её истории. Рост игрока составляет 188 сантиметров при весе 88 килограммов.

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