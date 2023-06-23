Новичок Единой лиги ВТБ «Уралмаш» подписал двух игроков

Екатеринбургский «Уралмаш» объявил о подписании контрактов с американским центровым Тайреллом Нельсоном и российским защитником Иваном Пынько.

«Сразу два пополнения в составе нашей команды!

Американский центровой Тайрелл Нельсон в прошлом сезоне выступал за хорватский «Сплит» в Адриатической лиге, набирая 14 очков + 5 подборов + 2 передачи.

Иван Пынько является воспитанником столичного ЦСКА, и прошлый год 22-летний защитник провёл по соседству в «ТЕМП-СУМЗ-УГМК». Добро пожаловать», — сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга.

28-летний американский центровой Тайрелл Нельсон подписал с екатеринбургской командой контракт на один сезон. Срок соглашения с 22-летним Иваном Пынько не разглашается.