Эдриан Войнаровски: многие в НБА считают, что Вембаньяма станет лучшим на 3-й или 4-й год

Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски высказался о французском центровом Викторе Вембаньяме, которого «Сан-Антонио Спёрс» выбрал под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации.

«Он вполне может стать участником Матча всех звёзд в свой первый сезон. В НБА нет недостатка в руководителях, которых я действительно уважаю и которые считают, что он может стать лучшим игроком на обоих концах площадки к третьему или четвёртому году выступления в лиге», — сказал Войнаровски в эфире программы Get Up.

В минувшем сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что такие легенды НБА, как Тим Данкан, Ману Джинобили и Тони Паркер, будут помогать Вембаньяме в его становлении в лиге.