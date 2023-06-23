Эдриан Войнаровски: многие в НБА считают, что Вембаньяма станет лучшим на 3-й или 4-й год

Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски высказался о французском центровом Викторе Вембаньяме, которого «Сан-Антонио Спёрс» выбрал под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации.
«Он вполне может стать участником Матча всех звёзд в свой первый сезон. В НБА нет недостатка в руководителях, которых я действительно уважаю и которые считают, что он может стать лучшим игроком на обоих концах площадки к третьему или четвёртому году выступления в лиге», — сказал Войнаровски в эфире программы Get Up.
В минувшем сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции.
Ранее сообщалось, что такие легенды НБА, как Тим Данкан, Ману Джинобили и Тони Паркер, будут помогать Вембаньяме в его становлении в лиге.
- 23 июня 2023
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