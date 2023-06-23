Грег Попович: Вембаньяма — не Леброн, Данкан или Коби, он Виктор, хотим видеть его таким

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказался о новом центровом команды Викторе Вембаньяме, выбранном под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации.

«Из-за всей этой шумихи он станет мишенью для всеобщего внимания. Для начала мы будем больше всего заинтересованы в создании среды, в которой ему будет комфортно. Где он может стать победителем. Он не Леброн Джеймс, или Тим Данкан, или Коби Брайант, или кто-то ещё, он Виктор, и именно таким мы хотим его видеть», — сказал Попович на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что такие легенды НБА, как Тим Данкан, Ману Джинобили и Тони Паркер, будут помогать 19-летнему французскому центровому в его становлении в новой лиге.