Грег Попович: Вембаньяма — не Леброн, Данкан или Коби, он Виктор, хотим видеть его таким
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Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказался о новом центровом команды Викторе Вембаньяме, выбранном под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации.
«Из-за всей этой шумихи он станет мишенью для всеобщего внимания. Для начала мы будем больше всего заинтересованы в создании среды, в которой ему будет комфортно. Где он может стать победителем. Он не Леброн Джеймс, или Тим Данкан, или Коби Брайант, или кто-то ещё, он Виктор, и именно таким мы хотим его видеть», — сказал Попович на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что такие легенды НБА, как Тим Данкан, Ману Джинобили и Тони Паркер, будут помогать 19-летнему французскому центровому в его становлении в новой лиге.
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