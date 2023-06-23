Перкинс: Порзингис перешёл в «Бостон», потому что Маззулла и Смарт не сошлись во взглядах

Чемпион НБА 2008 года, а ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс отрицательно высказался об обмене, в результате которого латвийский центровой Кристапс Порзингис перешёл в «Бостон Селтикс», а американский защитник Маркус Смарт присоединился к «Мемфис Гриззлиз».

«Порзингис ничего не показал на большой сцене. Этот шаг был сделан, потому что Джо Маззулла (главный тренер «Бостон Селтикс». — Прим. «Чемпионата») и Маркус Смарт не могли сойтись во взглядах», — сказал Перкинс в эфире программы Get Up.

В минувшем сезоне НБА 27-летний Порзингис в среднем набирал 23,2 очка, а также делал 8,4 подбора и 2,7 передачи за 32,6 минуты за игру в составе «Вашингтона».

Средние показатели 29-летнего Смарта в плей-офф НБА — 14,9 очка, 4 подбора и 5,1 результативной передачи.