Перкинс: Порзингис перешёл в «Бостон», потому что Маззулла и Смарт не сошлись во взглядах

Чемпион НБА 2008 года, а ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс отрицательно высказался об обмене, в результате которого латвийский центровой Кристапс Порзингис перешёл в «Бостон Селтикс», а американский защитник Маркус Смарт присоединился к «Мемфис Гриззлиз».
«Порзингис ничего не показал на большой сцене. Этот шаг был сделан, потому что Джо Маззулла (главный тренер «Бостон Селтикс». — Прим. «Чемпионата») и Маркус Смарт не могли сойтись во взглядах», — сказал Перкинс в эфире программы Get Up.
В минувшем сезоне НБА 27-летний Порзингис в среднем набирал 23,2 очка, а также делал 8,4 подбора и 2,7 передачи за 32,6 минуты за игру в составе «Вашингтона».
Средние показатели 29-летнего Смарта в плей-офф НБА — 14,9 очка, 4 подбора и 5,1 результативной передачи.
- 23 июня 2023
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