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Чендлер Парсонс: Скут Хендерсон лучше всех из новичков готов к уровню игры в НБА

Чендлер Парсонс: Скут Хендерсон лучше всех из новичков готов к уровню игры в НБА
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Экс-баскетболист НБА Чендлер Парсонс высказал мнение, кто из новичков минувшего драфта наиболее готов заиграть в лиге прямо сейчас.

«Скут Хендерсон лучше всех из новичков готов к уровню игры в НБА. Он невероятно атлетичен, он сильный, у него тело, максимально подготовленное к лиге. Он может играть как разыгрывающего, так и отлично открываться без мяча. Хендерсон обладает навыками создания пространства для собственного броска. Он обладает навыками рывков в «краску».

У него есть потенциал стать отличным игроком на двух сторонах площадки, он может обороняться против нескольких позиций. Его атлетичность полностью покрывает недостаток роста. Он боец. Думаю, он мой ранний фаворит на получение награды «лучшего новичка» грядущего сезона».

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