Маркус Смарт попрощался с болельщиками «Бостона»

Новоиспечённый защитник «Мемфис Гриззлиз» Маркус Смарт выложил в своих социальных сетях пост с прощанием с фанатами «Бостон Селтикс». Игрок провёл в команде более девяти лет.
«Даже не знаю с чего начать. Когда я думаю о девяти годах, проведённых в «Бостоне», то испытываю прилив сильных чувств. Я пришёл в «Селтикс» из Далласа, будучи наивным парнем, не зная, чего и ожидать от будущего. Всё, что я знал — так это то, что буду работать не покладая рук, чтобы завоевать уважение от каждого фаната команды. И это было непросто, конечно.
Бостон — это теперь уже особенное место для меня. Я здесь вырос и встретил близких мне людей. Никогда не забуду свою жизнь здесь.
Мы не смогли добиться 18-го чемпионства для организации, но я всё равно горжусь тем успехом, что сопровождал нас годами. Буду скучать по многим вещам. В основном, конечно, по партнёрам по команде, по фанатам, детям, а также по нашему благотворительному проекту, помогающему больницам. Спасибо за всё, но сейчас время идти вперёд.
Не терпится прибыть в Мемфис и начать работу. У нас готовится кое-что особенное. Благодарен судьбе за то, что буду частью этой истории. Приступим же!» — заявил Смарт в своих социальных сетях.
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