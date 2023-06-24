Драфт НБА 2023 года стал самым просматриваемым в истории

Минувший драфт НБА 2023 года стал самым рейтинговым драфтом за всю историю, сообщает Sportsmediawatch. В среднем вчерашнее мероприятие смотрели порядка 3,74 млн человек в США. Эти цифры оказались на 23% выше, чем в прошлом году. Драфт побил предыдущий рекорд 2015 года, где в среднем наблюдали за выбором новичков 3,73 млн человек.
Первый раунд в среднем наблюдало 4,93 млн зрителей с пиковым значением в 6,09 млн во время драфта французского баскетболиста Виктора Вембаньямамы в «Сан-Антонио Спёрс».
Как и типичная трансляция НБА из весны или июня — драфт стал самым просматриваемым шоу среди всех программ, заняв первое место во всех возрастных категориях.
Рейтинг драфта 2003 года, где под первым номером был выбран звёздный форвард Леброн Джеймс — в среднем смотрело 2,83 млн человек.
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