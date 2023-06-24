Ник Райт: ожидания по отношению к Виктору Вембаньяме слишком завышены

Известный аналитик шоу First Things First на телеканале FOX Sports Ник Райт поделился мнением насчёт ожиданий от французского центрового Виктора Вембаньямы, а также сравнил его стартовые возможности с легендарным центровым Шакилом О'Нилом на момент прихода в лигу.
«Ну, конечно, Шакил был намного более готов к НБА на момент прихода в лигу, чем Вембаньяма! Я видел, как играл О'Нил на студенческом уровне. Когда он пришёл в лигу, то моментально стал самым физически сильным игроком, а также он не менее ловкий, чем любой другой бигмен в лиге.
Виктору предстоит подумать о том, как стать доминирующим игроком. Поэтому ожидания того, что он в самые кратчайшие сроки изменит лигу, станет одним из 10 лучших игроков лиги, являются слишком завышенными.
В последние годы ожидания стали большой проблемой. Как много игроков в последние годы из-за слишком сильных ожиданий психологически ломались», — сказал Райт в эфире шоу First Things First.
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