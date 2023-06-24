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Агент Лилларда прокомментировал видео с игроком, где на фоне играла песня Miami

Агент Лилларда прокомментировал видео с игроком, где на фоне играла песня Miami
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Агент Арон Гудвин, представляющий интересы звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда, прокомментировал видео, на котором его клиент слушал трек Уилла Смита Miami. Многие болельщики посчитали, что это намёк на переход игрока в «Майами Хит».

«Музыка была просто совпадением… Дэмьен не проявляет неуважения к клубу. Он не подстрекатель… У него нет причин делать это», — приводит слова Гудвина The Athletic.

Ранее сообщалось, что Лиллард ждёт от клуба решительных действий по усилению состава. Разыгрывающий хочет выступать в команде, способной бороться за титул. Если руководство не сможет привлечь игроков, способных усилить команду, Лиллард может запросить обмен в другой клуб.

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