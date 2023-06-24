Источник: ассистент Эмила Райковича Антон Юдин покинул ЦСКА

Многолетний ассистент главного тренера Антон Юдин покинул армейскую команду, сообщает телеграм-канал «Перехват».

По информации источника, 50-летний специалист, входивший в тренерский штаб ЦСКА с 2014 года, оставит свой пост. Причины тренерских перестановок не называются.

За годы работы в московском клубе в статусе помощника главного тренера Юдин два раза становился победителем Евролиги и по шесть раз побеждал в чемпионате России и Единой лиге ВТБ.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ ЦСКА под руководством македонского тренера Эмила Райковича завоевал бронзовые медали. Команда уступила краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в полуфинальной серии турнира (3-4), но затем обыграла петербургский «Зенит» в серии за третье место (4-1).