Олег Бартунов покинул «Руну» после трёх сезонов во главе команды

Новичок Единой лиги ВТБ «Руна» объявила об уходе главного тренера команды Олега Бартунова.
«Олег Бартунов покинул «Руну» после трёх сезонов во главе мужской команды. 38-летний специалист привёл викингов к бронзе Кубка России и двум финалам Суперлиги.
Также Олег Владимирович вписал себя в историю клуба как рекордсмен по количеству побед среди тренеров – «Руна» выиграла 99 матчей под его руководством!» — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой клуба.
«Мы безумно благодарны Олегу за его работу в нашем клубе. Многое получалось и многое не получалось, но я считаю, что вместе мы добились очень положительных и высоких результатов. Хочу пожелать ему только удачи и думаю, что возможность поработать вместе ещё будет», — прокомментировал отставку генеральный менеджер московской команды Сергей Юхневич.
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