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Олег Бартунов покинул «Руну» после трёх сезонов во главе команды

Олег Бартунов покинул «Руну» после трёх сезонов во главе команды
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Новичок Единой лиги ВТБ «Руна» объявила об уходе главного тренера команды Олега Бартунова.

«Олег Бартунов покинул «Руну» после трёх сезонов во главе мужской команды. 38-летний специалист привёл викингов к бронзе Кубка России и двум финалам Суперлиги.
Также Олег Владимирович вписал себя в историю клуба как рекордсмен по количеству побед среди тренеров – «Руна» выиграла 99 матчей под его руководством!» — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой клуба.

«Мы безумно благодарны Олегу за его работу в нашем клубе. Многое получалось и многое не получалось, но я считаю, что вместе мы добились очень положительных и высоких результатов. Хочу пожелать ему только удачи и думаю, что возможность поработать вместе ещё будет», — прокомментировал отставку генеральный менеджер московской команды Сергей Юхневич.

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