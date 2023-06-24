ЦСКА объявил об изменениях в тренерском штабе команды

Московский ЦСКА объявил о перестановках в тренерском штабе команды.
«Для тренеров Антона Юдина и Дениса Годлевского по истечении сроков контрактов завершился этап работы в качестве тренеров ЦСКА.
Штаб команды пополнили тренер Олег Бартунов и скаут Сергей Ткаченко.
Олег Бартунов – уроженец Санкт-Петербурга, где и начинал заниматься баскетболом. Затем Бартунов в течение 16 лет выступал за различные российские клубы в амплуа атакующего защитника и лёгкого форварда, пока не перешёл на тренерскую работу в 2018 году. С апреля 2020 года Олег возглавлял столичную «Руну», с которой в последние два сезона брал серебро Суперлиги.
Сергей Ткаченко – молодой специалист, воспитанник пермского баскетбола. Его игровая карьера получилась недолгой, хотя Сергей успел отметиться в составе «Пармы» в Единой лиге ВТБ, выходил на площадку против ЦСКА и защищал цвета юниорской сборной России на ЧЕ-2017. Тренером работает с 2019 года, в последние два сезона выполнял функции ассистента в «Руне-2» в Единой молодёжной лиге ВТБ», — сообщает пресс-служба армейского клуба.
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