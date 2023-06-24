Райкович прокомментировал перестановки в тренерском штабе ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался об изменениях в тренерском штабе команды.
«Прежде всего я хотел бы поблагодарить своих помощников Антона Юдина и Дениса Годлевского за проделанную работу и профессиональное сотрудничество в прошедшем сезоне. Они были большой частью успеха ЦСКА в прошлые годы, и я желаю им обоим успешного будущего в клубах, где они будут работать в новом сезоне.
Мы приветствуем нашего нового ассистента тренера Олега Бартунова, которого я считаю человеком, который руководствуется высокими моральными стандартами в жизни и мотивирован работать в нашей системе. Он очень подходящий кандидат на работу в ЦСКА. Надеюсь, что у нас будет искреннее и плодотворное сотрудничество, которое принесёт команде много успехов.
На позиции помощника тренера/скаута у нас будет Сергей Ткаченко, молодой и перспективный специалист, который будет очень мотивирован учиться, но при этом отдавать весь свой потенциал нашему клубу. Желаю ему удачи», — приводит слова Райковича официальный сайт армейского клуба.
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