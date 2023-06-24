Болельщики «Спёрс» тепло встретили Виктора Вембаньяму в аэропорту Сан-Антонио
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Французский центровой Виктор Вембаньяма, выбранный «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации, прибыл в Сан-Антонио.
19-летний центровой опубликовал видео, на котором его тепло встречают болельщики в аэропорту Сан-Антонио.
«Что за приём! Люблю вас, болельщики «Спёрс», – написал Вембаньяма.
19-летний Виктор Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под первым номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации. Центровой начнёт выступления в лиге с сезона-2023/2024. В минувшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии его команда уступила «Монако» со счётом 0-3.
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