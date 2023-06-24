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Крис Мэнникс: Виктор Вембаньяма наденет майку «Сан-Антонио» с первым номером

Крис Мэнникс: Виктор Вембаньяма наденет майку «Сан-Антонио» с первым номером
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Обозреватель Крис Мэнникс сообщил, что французский центровой Виктор Вембаньяма, выбранный «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации, определился с игровым номером в новой команде.

«Виктор Вембаньяма наденет майку «Сан-Антонио Спёрс» с первым номером», — написал журналист в своём «твиттере».

Напомним, 19-летний Виктор Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером драфта НБА. Центровой начнёт выступления в новой лиге с сезона-2023/2024. В минувшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии чемпионата его команда уступила «Монако» со счётом 0-3.

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