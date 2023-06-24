Бывший ассистент главного тренера ЦСКА Антон Юдин может возглавить команду Единой лиги

Бывший член тренерского штаба ЦСКА Антон Юдин, покинувший армейский клуб, рассказал о переговорах по поводу назначения на пост главного тренера.

«Уход из ЦСКА? Это обоюдное решение. Закончился контракт. Поступают ли предложения по работе? Да, но пока, наверное, преждевременно говорить об этом.

Откуда эти команды? Одна из Единой лиги и одна из Суперлиги. Пока идут переговоры. Ждут в качестве ассистента главного тренера? Нет, в качестве главного тренера», — приводит слова Юдина «Матч ТВ».

50-летний специалист входил в тренерский штаб ЦСКА с 2014 года. За годы работы в московском клубе в статусе помощника главного тренера Юдин два раза становился победителем Евролиги и по шесть раз побеждал в чемпионате России и Единой лиге ВТБ.