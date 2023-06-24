Эдриан Войнаровски: «Хьюстон» нацелен на подписание центрового Брука Лопеса
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Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что центровой Брук Лопес, ранее отказавшийся от опции игрока в контракте с «Милуоки Бакс» на следующий сезон, может перебраться в «Хьюстон Рокетс».
«Хьюстон Рокетс» серьёзно нацелены на подписание Брука Лопеса. Они представляют реальную угрозу для «Милуоки Бакс», — приводит слова Войнаровски Bleacher Report.
По информации источника, руководство «Милуоки» намерено сохранить центрового в команде, предложив ему новый контракт, но «Хьюстон» готов потратить средства на усиление состава и может заинтересовать 35-летнего американца щедрым предложением.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Лопес набирал 15,9 очка, 6,7 подбора и 2,5 передачи в среднем за игру.
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