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«Сакраменто» готовит официальное предложение форварду «Олимпиакоса» Везенкову

«Сакраменто» готовит официальное предложение форварду «Олимпиакоса» Везенкову
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Стало известно, какую зарплату «Сакраменто Кингз» может предложить форварду «Олимпиакоса» Александару Везенкову. Об этом сообщает Eurohoops.

По информации источника, клуб Национальной баскетбольной ассоциации готовит официальное предложение игроку, по которому его зарплата превысит $ 5 млн за сезон. Такое щедрое предложение возможно благодаря правилу исключений, согласно которому клуб имеет право дать нескольким игрокам зарплату, выходящую за пределы потолка. Сообщается также, что если зарплатная ведомость «Сакраменто» по итогам межсезонья не достигнет порога налога на роскошь, зарплата 27-летнего болгарского баскетболиста может вырасти до $ 7 млн.

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Руководство «Олимпиакоса» хотело бы сохранить игрока в составе, но не может предложить игроку зарплату более $ 4,9 млн. Везенков выступает в составе «Олимпиакоса» с 2018 года. «Сакраменто» владеет правами на Везенкова в НБА с лета 2022 года.

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