Подземски — о Карри и Томпсоне: не могу дождаться игры с двумя лучшими снайперами в мире
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Защитник Брэндин Подземски, выбранный «Голден Стэйт Уорриорз» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации под 19-м номером, поделился ожиданиями от выступлений за новую команду.
«Когда я начал заниматься баскетболом, он мне не очень нравился, но со временем, я полюбил эту игру. Я понял это во время ежедневной работы ради того, чтобы быть там, где я сейчас.
Я буду играть бок о бок с двумя лучшими снайперами в мире, так что я не могу дождаться. Тренерскому штабу нужны парни, которые готовы снять нагрузку со Стефа Карри, Клэя Томпсона и других парней вроде них, и я думаю, что это то, для чего я здесь. Я думаю, именно в этом заключается моя роль новичка», — приводит слова Подземски Yahoo Sports.
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