Продажа бывшей квартиры Джордана стала третьей по стоимости сделкой в Чикаго в этом году

Бывшая квартира легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана в Чикаго продана за $ 7 млн, сообщает The Real Deal.

По информации источника, эта сделка позволила квартире общей площадью примерно 740 квадратных метра стать третьей самой дорогой продажей недвижимости в Чикаго в текущем году. Квартиру приобрело юридическое лицо, возглавляемое инвестором Майком Джонсом.

Квартира занимает два верхних этажа в 40-этажном здании, в ней 12 комнат и собственная терраса на крыше, на которой расположены фитнес-центр, кухня и зона для гриля.

Майкл Джордан приобрёл эту квартиру в 1990-х во время выступлений в составе «Чикаго Буллз». После развода четы Джордан в 2006 году квартира осталась у супруги легендарного баскетболиста.