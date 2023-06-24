Продажа бывшей квартиры Джордана стала третьей по стоимости сделкой в Чикаго в этом году
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Бывшая квартира легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана в Чикаго продана за $ 7 млн, сообщает The Real Deal.
По информации источника, эта сделка позволила квартире общей площадью примерно 740 квадратных метра стать третьей самой дорогой продажей недвижимости в Чикаго в текущем году. Квартиру приобрело юридическое лицо, возглавляемое инвестором Майком Джонсом.
Квартира занимает два верхних этажа в 40-этажном здании, в ней 12 комнат и собственная терраса на крыше, на которой расположены фитнес-центр, кухня и зона для гриля.
Майкл Джордан приобрёл эту квартиру в 1990-х во время выступлений в составе «Чикаго Буллз». После развода четы Джордан в 2006 году квартира осталась у супруги легендарного баскетболиста.
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