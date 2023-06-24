Гилберт Аренас объяснил, почему отстранение Моранта является слишком суровым

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас высказался об отстранении звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз», американца Джа Моранта.

«Это слишком сурово, и причина – практика отстранений НБА из-за огнестрельного оружия. Отстранения из-за оружия [раньше] приравнивались к одной, трём и семи играм. Семь игр было тяжелейшим наказанием, и это было за стрельбу в людном месте», – приводит слова Аренаса TMZ.

Напомним, в мае нынешнего года Морант был повторно уличён в демонстрации огнестрельного оружия, после чего НБА приняла решение отстранить его от выступлений на 25 матчей. Ранее, в марте Джа заметили в ночном клубе, когда он также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь игр.