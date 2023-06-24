Определились финалисты женского чемпионата Европы по баскетболу

Завершились полуфинальные матчи чемпионата Европы по баскетболу среди женщин, который проходит в Словении и Израиле.

Сборная Испании переиграла сборную Венгрии со счётом 69:60, а бельгийки оказались сильнее француженок – 67:63. Таким образом, в финале турнира встретятся Бельгия и Испания, в матче за третье место – Венгрия и Франция.

Финальный матч состоится завтра, 25 июня, и начнётся в 18:00 по московскому времени. Поединок за третье место будет проведён в это же время.

Помимо этого, продолжаются игры за 5-8 места, они проводятся в рамках квалификации к Олимпийским играм – 2024. 25 июня, в 15:15 мск, встретятся Сербия и Германия.

Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении.