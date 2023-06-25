Виктор Вембаньяма: многие тренеры говорили мне отличные вещи о «Сан-Антонио Спёрс»

Новоиспечённый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма рассказал о том, что слышал о техасской команде от тренеров в Европе. Игрок также отметил, что «шпоры» являются одной из лучших команд НБА для французских игроков.

«Я играл в Европе несколько лет и знаю, что этот стиль игры отличается от НБА. Многие тренеры мне говорили отличные вещи про «Спёрс». Их философия, их тренер, их игроки, среди которых кстати было немало французов. Думаю, это вообще самая главная франшиза НБА для французских игроков в истории», — приводит слова Вембаньямы Clutch Points в своих социальных сетях.

Самым главным французом в истории «Спёрс» является четырёхкратный чемпион НБА Тони Паркер. Вместе с Паркером чемпионство сезона 2013/2014 взял ещё один француз — бывший форвард «Сан-Антонио» Борис Диао.