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Скут Хендерсон объяснил, почему взял себе игровой номер 00 в «Портленде»

Скут Хендерсон объяснил, почему взял себе игровой номер 00 в «Портленде»
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Новоиспечённый защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон рассказал о причине, по которой решил взять себе номер 00.

«Я хотел взять номер 0, но я посмотрел на состав и увидел, что этот номер естественно уже занят», — приводит слова Хендерсона Bleacher Report в своих социальных сетях.

Номер 0 в «Портленде» много лет уже носит лидер команды Дэмьен Лиллард.

Скут был задрафтован «Трэйл Блэйзерс» на минувшем драфте под третьим номером. Сразу после церемонии Хендерсон заявил, что не хотел бы, чтобы Лиллард уходил из команды: «Если мы объединим наши таланты, то другим не поздоровится».

Всего лишь 54 игрока в истории лиги в тот или иной момент хотя бы раз носили номер 00. Самыми известными из них являются: Кармэло Энтони, Джеймс Уорти и Роберт Пэриш.

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