Неймар и Джимми Батлер сыграли в боулинг
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Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар и лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер сыграли в боулинг.
Батлер и Неймар уже не в первый раз проводят время с друг другом. Во время финальной серии НБА, в начале июня нынешнего года, бразилец посетил матч между «Майами» и «Денвер Наггетс». На одной из тренировок звёздный футболист практиковался в бросках по кольцу вместе с Джимми.
Также Неймар называл Батлера в списке шести баскетболистов за всё время, которые являются для него спортивным примером. Игрок французского клуба называл перформанс лидера «Хит» в нынешнем плей-офф историческим.
В минувшем сезоне Батлер смог вывести команду из Флориды в финал НБА, несмотря на восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона.
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