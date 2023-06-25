Вембаньяма — об ужине с легендами «Спёрс»: я узнал про НБА больше, чем за всю жизнь

Новоиспечённый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился впечатлениями после ужина с легендами техасской команды.
«Я узнал про НБА больше, чем за всю жизнь», — приводит слова Вембаньямы Bleacher Report в своих социальных сетях.
Ужин прошёл прямо в день прибытия француза в расположение команды. Виктору составили компанию такие легенды, как: Ману Джинобили, Тим Данкан, Дэвид Робинсон и Шон Эллиотт. На четверых игроков приходится 12 чемпионств НБА.
Стало известно, что центровой будет выступать под первым игровым номером. Тем же номером, под которым его задрафтовала команда из Сан-Антонио.
Виктор является уникальным игроком по навыкам. Несмотря на очень высокий рост, игрок обладает способностью исполнять дальние броски, хорошо обращается с мячом, достаточно ловок и быстр.
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