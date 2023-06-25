Скут Хендерсон: я не обращаю внимания на шумиху вокруг собственной персоны
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Новоиспечённый защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон рассказал, как относится к повышенному вниманию по отношению к собственной персоне.
«Я не обращаю внимание на шумиху вокруг собственной персоны. Конечно, сложно это внимание не замечать, я всё-таки нахожусь в социальных сетях.
Я сосредоточен только на работе. Я бы ничего не добился, если бы не проявил трудолюбие, когда приходил тренироваться каждый день, в том числе в дни, когда мне этого не хотелось.
НБА. Актуальное:
А насчёт того, каким великим талантом меня считают, — всё, что мне важно, это то, что я сам лично понимаю, кто я есть. Остальное неважно», — приводит слова Хендерсона с пресс-конференции Clutch Points в своих социальных сетях.
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