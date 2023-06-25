Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Скут Хендерсон: я не обращаю внимания на шумиху вокруг собственной персоны

Скут Хендерсон: я не обращаю внимания на шумиху вокруг собственной персоны
Комментарии

Новоиспечённый защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон рассказал, как относится к повышенному вниманию по отношению к собственной персоне.

«Я не обращаю внимание на шумиху вокруг собственной персоны. Конечно, сложно это внимание не замечать, я всё-таки нахожусь в социальных сетях.

Я сосредоточен только на работе. Я бы ничего не добился, если бы не проявил трудолюбие, когда приходил тренироваться каждый день, в том числе в дни, когда мне этого не хотелось.

НБА. Актуальное:
«Финал НБА — в следующем году». Новичок «Шарлотт» Брэндон Миллер сделал дерзкий прогноз
«Финал НБА — в следующем году». Новичок «Шарлотт» Брэндон Миллер сделал дерзкий прогноз

А насчёт того, каким великим талантом меня считают, — всё, что мне важно, это то, что я сам лично понимаю, кто я есть. Остальное неважно», — приводит слова Хендерсона с пресс-конференции Clutch Points в своих социальных сетях.

Хендерсон — о номере 00:
Скут Хендерсон объяснил, почему взял себе игровой номер 00 в «Портленде»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023