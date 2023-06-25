Виктор Вебманьяма: хочу исполнить данк с сопротивлением Леброна Джеймса

Новоиспечённый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма ответил на вопрос о том, через какого игрока НБА он бы хотел исполнить данк с сопротивлением, так называемый постер-данк.

«Думаю я бы хотел это исполнить со всеми игроками в лиге, но больше всего мне бы хотелось это когда-нибудь сделать на Леброне Джеймсе. Потому что он является иконой лиги уже столько лет», — приводит слова Вембаньямы портал Clutch Points.

На минувшем драфте Вембаньяма был выбран «Спёрс» под первым номером. Рост центрового составляет 221 сантиметр при весе 109 килограммов.

Виктор является уникальным игрокам по навыкам. Несмотря на очень высокий рост, игрок обладает способностью исполнять дальние броски, хорошо обращается с мячом, достаточно ловок и быстр.