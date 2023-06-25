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Источник: «Финикс», «Юта» и «Даллас» заинтересованы в Тобиасе Харрисе

Источник: «Финикс», «Юта» и «Даллас» заинтересованы в Тобиасе Харрисе
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«Филадельфия Сиксерс» активно ищет потенциальную команду для обмена форварда Тобиаса Харриса. В игроке заинтересованы «Финикс Санз», «Юта Джаз» и «Даллас Маверикс», сообщает обозреватель команды Киф Помпи для Inquirer.

По контракту у Харриса остался один год, он получит около $ 39 млн. Несмотря на высокую зарплату, Тобиас не играет на звёздном уровне в команде. По итогам минувшего сезона он в среднем набирал 14,7 очка и делал 5,7 подбора.

Как дальше сообщает источник, «Санз» хотят провернуть сделку с участием трёх команд, где центровой «Финикса» Деандре Эйтон перейдёт в другую команду, которая сможет дать нужных игроков «Филадельфии», поскольку позицию центрового в «Сиксерс» занимает лидер команды Джоэл Эмбиид.

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