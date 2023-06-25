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Вембаньяма восемь раз подряд промахнулся на первой тренировке «Спёрс»

Вембаньяма восемь раз подряд промахнулся на первой тренировке «Спёрс»
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Новоиспечённый игрок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма не смог успешно исполнить ни одного броска за пределами «краски» из восьми попыток.

Виктор Вембаньяма «промазал» все восемь бросков не из «краски» на первой тренировке в «Спёрс»

В минувшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии чемпионата его команда уступила «Монако» со счётом 0-3.

За 34 сыгранных матча в розыгрыше национального чемпионата Виктор набирал в среднем 21,6 очка и делает 10,4 подбора. Несмотря на потрясающие цифры, бросковая эффективность оставила желать лучшего — 27,5% с дальней дистанции, что является значительно худшим показателем, чем в среднем по НБА.

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