Вембаньяма восемь раз подряд промахнулся на первой тренировке «Спёрс»
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Новоиспечённый игрок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма не смог успешно исполнить ни одного броска за пределами «краски» из восьми попыток.
Виктор Вембаньяма «промазал» все восемь бросков не из «краски» на первой тренировке в «Спёрс»
В минувшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии чемпионата его команда уступила «Монако» со счётом 0-3.
За 34 сыгранных матча в розыгрыше национального чемпионата Виктор набирал в среднем 21,6 очка и делает 10,4 подбора. Несмотря на потрясающие цифры, бросковая эффективность оставила желать лучшего — 27,5% с дальней дистанции, что является значительно худшим показателем, чем в среднем по НБА.
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