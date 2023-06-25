Пелинка — о новичке «Лейкерс» Худе-Шифино: Остин Ривз тоже поначалу плохо бросал

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка рассказал о причинах, по которым «озёрники» на минувшем драфте выбрали под 17-м номером защитника Джейлена Худа-Шифино.

«Мы думаем, он отлично вписывается в молодое звено нашей команды. У него отличные физические данные, чтобы стать великолепным обороняющимся игроком. Он обладает навыками перекрывать линии передач и закрывать бросающих игроков. Он отлично справляется со столкновениями, поскольку обладает высокой атлетичностью. Большие плечи, сильная спина, он хорошо сложён.

Когда мы задрафтовали Остина Ривза, он был поначалу далеко не самым лучшим шутером. Сейчас же он один из самых главных бросающих в нашей команде. Просто потому что он проявил трудолюбие. Я вижу его и в Джейлене», — приводит слова Пелинки The Athletic.

На студенческом уровне Худ-Шифино показал скромный процент реализации дальних бросков — 33%. Этот процент является показателем ниже среднего по лиге.