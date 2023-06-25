Брэндон Миллер: я вижу «Шарлотт» в финале следующего сезона

Новоиспечённый форвард «Шарлотт Хорнетс» Брэндон Миллер рассказал об амбициозных планах на следующий сезон.

«Я способен принимать эффективные решения на площадке. Буду готов делать всё, что потребует от меня команда. Я вижу «Шарлотт Хорнетс» в финале следующего сезона. Надеюсь, у нас получится взять титул в конце концов», — заявил Миллер в интервью репортёру Эшли Стрёлайн.

На минувшем драфте Миллер был выбран под вторым общим номером. Не все болельщики встретили решение организации позитивной реакцией.

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Как сообщали источники, решение выбрать Брэндона исходило от экс-владельца организации Майкла Джордана, продавшего «Хорнетс» 17 июня 2023 года. Альтернативной Миллеру считался защитник Скут Хендерсон, но, поскольку «Шарлотт» планирует строить команду вокруг своего разыгрывающего Ламело Болла, клуб решил сделать выбор в пользу форварда, а не защитника.