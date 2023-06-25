Источник: «Бостон» может предложить Порзингису контракт на два года и $ 77 млн

Новоиспечённый игрок «Бостон Селтикс», латвийский центровой Кристапс Порзингис может получить предложение о продлении контракта на два года и $ 77 млн, сообщает Eurohoops.

22 июня «Бостон» выменял Кристапса в результате сделки между тремя командами. Для того, чтобы игрок был доступен для обмена, Порзингису нужно было активировать опцию в контракте на сезон-2023/2024, иначе он бы стал неограниченно свободным агентом и не смог перейти в «Селтикс» из-за недостаточного места в платёжной ведомости команды.

После 6 июля 2023 года у латвийца есть право подписать контракт на два года и $ 77 млн. В противном случае он станет свободным агентом уже следующим летом.

Генеральный менеджер Брэд Стивенс отметил, что надеется провести переговоры о продлении контракта с баскетболистом в ближайшее время.