Источник: «Бостон» может предложить Порзингису контракт на два года и $ 77 млн

Новоиспечённый игрок «Бостон Селтикс», латвийский центровой Кристапс Порзингис может получить предложение о продлении контракта на два года и $ 77 млн, сообщает Eurohoops.
22 июня «Бостон» выменял Кристапса в результате сделки между тремя командами. Для того, чтобы игрок был доступен для обмена, Порзингису нужно было активировать опцию в контракте на сезон-2023/2024, иначе он бы стал неограниченно свободным агентом и не смог перейти в «Селтикс» из-за недостаточного места в платёжной ведомости команды.
После 6 июля 2023 года у латвийца есть право подписать контракт на два года и $ 77 млн. В противном случае он станет свободным агентом уже следующим летом.
Генеральный менеджер Брэд Стивенс отметил, что надеется провести переговоры о продлении контракта с баскетболистом в ближайшее время.
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