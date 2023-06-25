Сэм Прести: мы надеемся, что Чет Холмгрен сыграет в Летней лиге

Генеральный менеджер «Оклахомы» Сэм Прести сообщил о состоянии форварда Чета Холмгрена, пропустившего весь минувший сезон из-за травмы стопы.

«Мы вскоре сообщим, кто сыграет в Летней лиге. Надеемся, что Чет Холмгрен сможет выступить в ней. Чет сейчас в отличном состоянии. Он проявил дисциплинированность во время восстановления, постоянно приходил на нужные процедуры и тренировки — всегда в одно и то же время, по одному и тому же расписанию. Он приложил много усилий, чтобы вернуться.

Вы даже себе не представляете, как ему не терпится уже начать играть! Он на 100% выполнил все установки и требования по плану восстановления, который мы составили. Сейчас он выглядит отлично», — рассказал Прести на пресс-конференции.