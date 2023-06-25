Сэм Прести: мы надеемся, что Чет Холмгрен сыграет в Летней лиге
Поделиться
Генеральный менеджер «Оклахомы» Сэм Прести сообщил о состоянии форварда Чета Холмгрена, пропустившего весь минувший сезон из-за травмы стопы.
«Мы вскоре сообщим, кто сыграет в Летней лиге. Надеемся, что Чет Холмгрен сможет выступить в ней. Чет сейчас в отличном состоянии. Он проявил дисциплинированность во время восстановления, постоянно приходил на нужные процедуры и тренировки — всегда в одно и то же время, по одному и тому же расписанию. Он приложил много усилий, чтобы вернуться.
Вы даже себе не представляете, как ему не терпится уже начать играть! Он на 100% выполнил все установки и требования по плану восстановления, который мы составили. Сейчас он выглядит отлично», — рассказал Прести на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 июня 2023
-
16:52
-
16:20
-
16:07
-
15:31
-
15:15
-
15:01
-
14:34
-
14:04
-
13:26
-
12:43
-
12:20
-
11:45
-
11:29
-
10:46
-
10:37
-
10:18
-
09:49
-
09:24
-
06:42
-
05:56
-
05:21
-
02:12
-
01:07
- 24 июня 2023
-
23:59
-
23:38
-
23:36
-
23:12
-
23:00
-
22:14
-
21:07
-
19:45
-
19:15
-
18:29
-
17:40
-
17:19
Партнерский контент