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Владелец и генеральный менеджер «Финикса» высказались о приобретении Брэдли Била

Владелец и генеральный менеджер «Финикса» высказались о приобретении Брэдли Била
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Неделю назад, 18 июня, «Финикс Санз» провернул громкую сделку, выменяв звёздного защитника Брэдли Била из «Вашингтон Уизардс». Вместе с Билом в команду перешли защитник Джордан Гудвин и форвард Айзея Тодд.

Владелец команды Мэтт Ишбиа и генеральный менеджер Джон Джонс прокомментировали последние приобретения.

«Мы нацелены принести чемпионство «Финиксу» и я очень рад тому, какая команда у нас складывается перед следующим сезоном», — приводит слова владельца официальный аккаунт «Санз» в социальных сетях.

«Брэдли, Джордан и Айзея помогут нам в нашем пути до титула», — приводит слова Джонса официальный аккаунт «Санз» в социальных сетях.

Таким образом, главные лица организации чётко заявили о том, что хотят выиграть чемпионство как можно скорее.

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Источник: «Финикс», «Юта» и «Даллас» заинтересованы в Тобиасе Харрисе
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