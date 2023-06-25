Микал Бриджес: Лиллард был бы ключевым игроком для любой команды, в которую он попадёт

Форвард «Бруклин Нетс» Микал Бриджес высказался по поводу лидера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда.

«Он такой, какой он есть. Все знают, что он делает и на что он способен. Он невероятный лидер, невероятный игрок. Все в мире это знают. Лиллард был бы ключевым игроком для любой команды, в которую он попадёт», — приводит слова Бриджеса Fadeaway World.

Лиллард на протяжении всей своей 11-летней карьеры выступает в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс».

На драфте 2023 года «Трэйл Блэйзерс» задрафтовали под третьим номером защитника Скута Хендерсона. Сразу после церемонии Хендерсон заявил, что не хотел бы, чтобы Лиллард уходил из команды: «Если мы объединим наши таланты, то другим не поздоровится».