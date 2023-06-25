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Чемпион мира в составе СССР: российскому баскетболу надо разворачиваться в сторону Азии

Чемпион мира в составе СССР: российскому баскетболу надо разворачиваться в сторону Азии
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Чемпион мира в составе сборной СССР Станислав Ерёмин высказался по поводу вектора развития российского баскетбола.

«Наш баскетбол сейчас двигается в сторону, противоположную от европейского. Это всё из-за политики. Нас, как и весь спорт, окружили барьером, стараются сделать так, чтобы российские спортсмены нигде не участвовали. Это проблема не только для России, но и для всего мира. Наши спортсмены всегда были высочайшего класса, в том числе в баскетболе, несмотря на то, что там в последние годы не всегда удавалось занимать высокие места на уровне сборных. Но клубные команды хорошо защищали честь России.

Наверное, нам надо разворачиваться в сторону Азии или искать контакты с кем-то ещё, кто готов с нами соревноваться. Иначе прогрессировать невозможно. Политики совершают большую ошибку. Нельзя так наказывать ни в чём не повинных спортсменов и фанатов баскетбола. Мы сейчас в очень сложной ситуации с точки зрения развития баскетбола, из которой надо выбираться», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

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