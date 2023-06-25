«Спасибо за всё, что вы сделали для нашей организации». «Вашингтон» попрощался с Билом
Поделиться
Баскетбольный клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором команда поблагодарила атакующего защитника Брэдли Била за вклад в развитие франшизы.
«Спасибо за всё, что вы сделали для нашей организации», — гласит подпись к посту.
Напомним, на днях Бил был обменян в «Финикс Санз». По итогам сделки «Вашингтон Уизардс» приобрёл разыгрывающего Криса Пола, атакующего защитника Лэндри Шэмета, шесть пиков драфта во втором раунде, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию в виде неназванной суммы.
Бил — в «Санз». Официально:
Комментарии
- 25 июня 2023
-
18:09
-
17:39
-
17:29
-
17:18
-
16:52
-
16:20
-
16:07
-
15:31
-
15:15
-
15:01
-
14:34
-
14:04
-
13:26
-
12:43
-
12:20
-
11:45
-
11:29
-
10:46
-
10:37
-
10:18
-
09:49
-
09:24
-
06:42
-
05:56
-
05:21
-
02:12
-
01:07
- 24 июня 2023
-
23:59
-
23:38
-
23:36
-
23:12
-
23:00
-
22:14
-
21:07
-
19:45
Партнерский контент