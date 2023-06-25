«Спасибо за всё, что вы сделали для нашей организации». «Вашингтон» попрощался с Билом

Баскетбольный клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором команда поблагодарила атакующего защитника Брэдли Била за вклад в развитие франшизы.

«Спасибо за всё, что вы сделали для нашей организации», — гласит подпись к посту.

Напомним, на днях Бил был обменян в «Финикс Санз». По итогам сделки «Вашингтон Уизардс» приобрёл разыгрывающего Криса Пола, атакующего защитника Лэндри Шэмета, шесть пиков драфта во втором раунде, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию в виде неназванной суммы.