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«Спасибо за всё, что вы сделали для нашей организации». «Вашингтон» попрощался с Билом

«Спасибо за всё, что вы сделали для нашей организации». «Вашингтон» попрощался с Билом
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Баскетбольный клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором команда поблагодарила атакующего защитника Брэдли Била за вклад в развитие франшизы.

«Спасибо за всё, что вы сделали для нашей организации», — гласит подпись к посту.

Напомним, на днях Бил был обменян в «Финикс Санз». По итогам сделки «Вашингтон Уизардс» приобрёл разыгрывающего Криса Пола, атакующего защитника Лэндри Шэмета, шесть пиков драфта во втором раунде, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию в виде неназванной суммы.

Бил — в «Санз». Официально:
«Вашингтон» объявил об обмене Брэдли Била в «Финикс»
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